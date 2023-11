Turismo, un punto di aggregazione e ristoro al Loggiato: c’è il bando

La giunta Ghergo intende attivare un punto di aggregazione e ristoro a valenza turistico-culturale al piano terra del Loggiato San Francesco, al via l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata a individuare il gestore di quell’immobile.

"Il Comune di Fabriano, non intendendo gestire direttamente le attività da insediare nel complesso oggetto di recupero – si legge nell’avviso – ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti coloro che fossero interessati a partecipare alle procedure per l’affidamento in gestione dell’immobile sito al piano terra del Loggiato San Francesco, precisamente situata tra via San Filippo, e Via Valpovera, con una superficie di circa 180 metri quadrati, finalizzato all’attivazione di un punto di aggregazione e ristoro a valenza turistico-culturale".

Il Comune intende quindi individuare "operatori economici, singoli o aggregati nelle forme previste dal codice degli appalti, altamente specializzati nel campo dell’attuazione di progetti di promozione del patrimonio e del territorio attraverso l’attivazione di punti di ristoro e di aggregazione".

L’immobile è stato oggetto di ristrutturazione secondo un progetto in via di definizione. L’Amministrazione si riserva comunque "di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. In ogni caso l’attivazione dei servizi è condizionata alla concessione del finanziamento da parte del GAL Colli Esini San Vicino".

Sara Ferreri