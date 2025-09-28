Turismo, un settembre sopra le aspettative: "Gli eventi di ogni tipo aiutano il settore"

E’ stato un settembre come non se lo aspettavano gli operatori balneari e ristoratori della costa soprattutto. Il meteo ha dato una grande mano fino a ben oltre la prima metà del mese e tanta gente ha sfruttato il mare. Gli stagionali in primis che hanno continuato a godersi il panorama dal proprio ombrellone e lettino e tanti turisti che sono arrivati last minute per un weekend accaparrandosi le rimanenze.

"Il mese di settembre si attesta grosso modo sui dati dell’anno scorso – spiega Emiliano Pigliapoco, consigliere regionale di Federalberghi Marche -. Dopo una partenza buona con maggio e giugno positivi, luglio è stato sottotono mentre agosto ha visto un’affluenza turistica in linea con i numeri del 2024. Abbiamo visto un po’ meno italiani, quest’anno molto più oculati nelle spese, un calo che però è stato fortunatamente bilanciato da un incremento dei turisti stranieri. Oggi più che mai gli eventi di qualsiasi tipo (culturali, enogastronomici, sportivi) attraggono masse di turisti importanti che fanno la differenza sulle presenze che si avranno. Logicamente se poi il tempo ci aiuta e l’aeroporto continua a dare segnali positivi di movimento passeggeri, questi sono i momenti migliori per i turisti stranieri che sono sempre di più nella nostra regione".

Parola d’ordine destagionalizzazione rispettata. Tutti gli stabilimenti balneari di Numana e Sirolo sono rimasti aperti fino a fine mese. Non solo costa ma anche primo entroterra. Per quanto riguarda i mesi estivi negli agriturismi è andata molto bene anche se c’è stata una leggera contrazione sui giorni di permanenza, con soggiorni più brevi invece di una settimana le permanenze si sono limitate ai tre-quattro giorni.

Le famiglie mostrano una maggiore attenzione alle spese. Per sapere se il "recupero" della stagione c’è stato occorre attendere ottobre quando saranno elaborati i dati degli arrivi e delle presenze in ogni città turistica. A pesare anche quest’anno sarebbero stati i rincari applicati da strutture alberghiere e stabilimenti balneari ma anche dai bed and breakfast.

Insomma luglio in particolare non ha avuto il vigore dell’anno scorso nella Riviera del Conero dove c’è stata di certo meno gente di quanto ci si potesse aspettare.