Turismo, una Pasqua con gli "abbancamenti"

Pasqua con gli abbancamenti, la stagione balneare comincia il 10 maggio. Si è svolto ieri l’incontro tra i balneari e l’Amministrazione per l’avvio della stagione estiva. La Pasqua alta, non consente di ‘stendere’ gli abbancamenti, il timore è che una mareggiata possa annullare quanto fatto fino a ora. Sarà quindi una Pasqua con un arenile ancora in versione invernale, ma dal 2 aprile sono previsti i primi interventi. Gli abbancamenti saranno ‘stesi’ prima nella zona centrale del lungomare di levante, quella compresa dal molo alla Rotonda, poi si procederà verso Ciarnin, lasciando però per ultimo il tratto compreso tra Ciarnin e Marzocca, da sempre il più colpito dalle mareggiate. Subito dopo si passerà a Ponente, ma entro il 10 maggio gli abbancamenti saranno ‘stesi’ su tutti i 15 chilometri di spiaggia. Saranno invece otto i bagni pubblici che verranno completamente sostituiti, un restyling necessario per migliorare i servizi, ma anche l’immagine del lungomare. Riconfermato il servizio di Salvataggio sulle spiagge libere a carico del Comune dove le torrette saranno posizionate per garantire la sicurezza dei bagnanti. Tra le problematiche affrontate c’è stata quella dell’avanzamento delle dune che prosegue, allarmando gli operatori balneari che confinano con le stesse. L’Amministrazione, attraverso l’assessore all’ambiente Elena Campagnolo, si è fatta carico di avviare le opportune verifiche. Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema che riguarda la raccolta differenziata, in modo da poter sensibilizzare gli operatori balneari ed evitare che i cassonetti dei rifiuti siano posizionati sui marciapiedi già dalla prima serata, quando il lungomare si presenta affollato per la passeggiata del dopo cena.

Un addetto trasferirà i cassonetti sui marciapiedi alle 3 di notte, in modo da poter facilitare l’operazione di svuotamento. Agli operatori balneari è stato anche chiesto di prestare maggiore attenzione proprio sulla raccolta differenziata, facendo in modo che i rifiuti vengano riposti negli appositi cassonetti. La macchina operativa è pronta a partire per garantire la piena fruibilità dell’arenile dal 10 maggio. Intanto sono partite le operazioni di pulizia in vista della riapertura pasquale della gran parte dei locali presenti sia sul lungomare di ponente che su quello di levante, dove in questi giorni dall’aria primaverile, qualcuno ha già rialzato le serrande.