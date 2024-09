Abbandonati a Madeira, Wizzair rimborsa i turisti

Ancona, 2 settembre 2024 – Wizzair dopo la strigliata dell’Enac, si offre di rimborsare e in parte indennizzare tutti i passeggeri coinvolti offrendo un pacchetto comprensivo delle spese sostenute per alloggio, trasporto e pasti.

E’ forse l’epilogo della vacanza odissea di cinque osimani a Madeira, in Portogallo, a Ferragosto, tra cui il consigliere comunale Stefano Pesaresi e la fidanzata. L’aereo era stato cancellato per il meteo avverso. In tutto 200 gli italiani rimasti a terra. Mamma, papà e bambino osimani hanno atteso il mercoledì successivo per avere un volo sicuro e dopo diversi scali sono riusciti a tornare a casa. “Siamo fiduciosi per quanto riguarda il rimborso – dice la mamma -. E’ il minimo. Siamo stati costretti a cercare da soli su Booking un alloggio e c’erano solo soluzioni da 450 euro minimo. Non ce lo potevamo permettere. Abbiamo “dormito” seduti. La mattina dopo hanno rimandato più volte il volo fino alla cancellazione definitiva. Siamo rimasti in tutto 25 ore in aeroporto. La cosa più grave è che non ci hanno fornito alcun tipo di assistenza né telefonica né fisica non riuscendo a comunicarci in nessun modo”.