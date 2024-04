Turisti conquistati da mare e collina: è boom

Da Sirolo a Osimo passando per Agugliano e Loreto senza tralasciare RecanatI, nel 2022 gli arrivi sono stati 629mila e 749 e le presenze due milioni e 234mila e 84, nel 2023 gli arrivi 656mila e 321 e le presenze 2.261.826 nei 16 comuni della Riviera del Conero e dei Colli dell’Infinito. Un aumento conseguente alla sapienza di saper intercettare i bisogni del turista che non desidera più solo mare, anzi, chiede una fruizione completa di un’offerta pacchetto di mare e collina sempre più richiesta, anche per la stagione estiva 2024 che si preannuncia già ottima stando alle prime prenotazioni. Dalla Germania proviene il grande interesse da parte dei futuri turisti che il Conero vuole intercettare tanto che Lufthansa ha raddoppiato i voli per la Germania da Falconara.

"In questi anni l’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito è riuscita a creare un modello organizzativo vincente che si basa su una collaborazione tra pubblico e privato e tra costa e primo entroterra. Ciò che abbiamo realizzato è un ambito territoriale di 16 Comuni e oltre mille e 500 strutture ricettive. Quindi non solo mare ma anche un’entroterra ricco di storia, cultura, enogastronomia, curiosità esperienze che consentono al turista una vacanza a 360 gradi – spiega Massimo Paolucci, direttore marketing dell’associazione –. In tal modo per la destinazione risulta più facile essere visibile nei mercati nazionali ed esteri. La Riviera del Conero è da sempre considerata uno dei maggiori punti di forza delle Marche e finalmente valorizzata dall’Atim che per altro ha fatto posizionare un enorme cartello pubblicitario con la foto del Conero nella principale via di accesso di Roma oltre che sostenere un’importante progetto di promozione per la Germania. Occorre creare un canale in lingua tedesca per dare maggiore visibilità".

E’ già in corso uno studio: il target medio ha più di trent’anni mentre cresce il numero degli ultra 60enni con molto tempo libero e forte disponibilità economica. La parola chiave che indica il nome del sito potrebbe essere "adria-urlaub". Il suo significato è "Vacanze nell’Adriatico", scelta dettata dal fatto che il nome Riviera del Conero è ancora poco conosciuto all’estero. "Ci auguriamo la costituzione di altri ambiti turistici organizzati con cui collaborare e che potrebbero essere un supporto alle strategie future".

Silvia Santini