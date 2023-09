Turisti francesi al ristorante con 4 elicotteri

"Se vi stavate chiedendo cos’era questo via vai di elicotteri oggi, tranquilli, semplicemente dieci clienti francesi che hanno deciso di fare un pranzetto ‘al volo’ arrivando con quattro elicotteri alla ‘Fisa’. Anche loro hanno prenotato il proprio tavolo sulla nostra app. Fatelo al volo anche voi. Potete venire anche solo in auto. Vi aspettiamo".

L’ironia non manca nel messaggio lanciato alla clientela dallo staff dell’osteria La fisarmonica di Castelfidardo, locale rinomato sulla cui cima l’altro ieri in tanti hanno visto volteggiare quattro velivoli per atterrare nell’ampio spazio circostante la stessa osteria. Erano proprio dei clienti, arrivati dalla Corsica sui propri elicotteri.

"Vogliamo venire in elicottero. Siamo 4 piccoli elicotteri. Non è un problema?", hanno scritto nel testo della prenotazione in un italiano stentato.

Nessun problema per i giovani ristoratori che, seppur sorpresi dall’inaspettata richiesta, ce l’hanno messa tutta per soddisfarla. "Hanno effettuato quattro atterraggi perfetti e velocissimi, in poco spazio. Li ho presi in giro quando è atterrato il 5 posti dicendo: "4 piccoli elicotteri, quelli grossi per voi quali sono?" racconta la proprietaria Camilla Hornos. "Ho frequentato le scuole medie e il liceo in Francia, quindi poi con loro mi ero sentita al telefono senza problemi per avvisarli del campo arato, ma erano decisamente più che esperti. Sono di Aix en Provence. So che prima di arrivare da noi erano stati in Corsica e sarebbero andati in Croazia".

Hanno mangiato gnocchi e cotolette e degustato quanto di più buono c’è nel menu e poi sono ripartiti. Una stravaganza da nulla per quelle persone, di cui due donne (una alla guida di un velivolo). Il locale era pieno e i clienti non hanno potuto non notare tutto rimanendo esterrefatti e piacevolmente sorpresi. Gente benestante, di certo, accompagnata da esperti di una scuola di volo che ha scelto il locale fidardense per un mercoledì a pranzo insolito ma piacevole per poi ripartire felici. L’osteria offre la tipica cucina marchigiana, uno dei motivi per cui il gruppo ha deciso di optare per tale scelta e, seppur a due passi dalla zona industriale, è circondata da un grandissimo giardino dove tutti i velivoli sono potuti atterrare comodamente. Tutto è andato per il meglio e i clienti hanno giurato che sarebbero tornati, chissà con quale mezzo.

Silvia Santini