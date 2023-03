"Turisti in aumento, grande sfida per il ritorno del mercato estero"

Turismo fa rima con Riviera del Conero e lo sa bene Numana che ieri, in un cinema Italia gremito, ha organizzato un incontro sul turismo in vista della stagione estiva. "Grandiosi sono stati i risultati dell’estate 2022: presenze e arrivi in aumento rispetto al 2021, da 634mila e 684 a 692mila e 319, e un più 11,4 per cento di arrivi e 12,3 di presenze sul 2019, considerato l’anno target pre-Covid. Un ulteriore eccellente risultato è la permanenza media del turista pari a 6,3 che al 2019 era di 6,2 e che è la più alta di tutti i comuni appartenenti alla riviera del Conero – ha detto il sindaco Gianluigi Tombolini –. Confrontando le richieste e gli accessi al sito turismonumana.it nel periodo primo gennaio-15 marzo di quest’anno, c’è un aumento degli utenti del 31,3 e del 63 per cento sempre rispetto a quegli anni . Il 2022 ha segnato anche un più 30 per cento di presenze degli stranieri rispetto all’anno precedente e il 2023 è l’anno della svolta, la grande sfida per il ritorno del mercato estero". Presente il governatore Francesco Acquaroli che ha detto: "Lavoriamo sulle infrastrutture per la continuità territoriale", parlando, accanto al direttore dell’aeroporto di Falconara Alexander D’Orsogna, della futura rotta per Berlino e il raddoppio giornaliero dei voli per l’Italia, oltre che lo stanziamento di 12 milioni di euro per il porto di Numana in arrivo dal Ministero. Confermato il prolungamento del servizio del trasporto pubblico gratuito dal 10 giugno al 24 settembre, il sindaco ha detto sì alla tradizionale fiera di primavera nei giorni di Pasqua e Pasquetta oltre ad una serie di appuntamenti sportivi come la Conero Running il 23 aprile, il campionato italiano di Canoa Polo (29 e 30 aprile), il Conero Triathlon (13 maggio) fino a culminare nel torneo nazionale di calcio a 5 organizzato dalle banche Bcc d’Italia che vedrà più di mille e 600 partecipanti dal 2 al 5 giugno e, nello stesso periodo, la novità "Apnea Campus Monte Conero" che ospiterà il pluriprimatista mondiale di apnea Gianluca Genoni. Il programma dell’estate 2023 si aprirà ufficialmente il 23 giugno con eventi fino a metà settembre. Riconfermati quelli tradizionali come la rassegna di comicità "Smile Numana", il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta il 14 agosto, il Gran Galà della danza. Presentato anche il progetto del nuovo polo culturale per la riqualificazione della ex scuola Elia finanziato con contributo statale di 800mila euro e con risorse di bilancio pari a 350mila euro, quello di messa in sicurezza e valorizzazione ambientale della rupe Sermosi con la creazione di un percorso didattico sulla flora e vegetazione del parco del Conero con 12 aiuole e il restyling di Piazza Miramare.

Silvia Santini