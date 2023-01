Turisti ladri in banca con la carta rubata

Bellaria Igea Marina ha i suoi Bonnie e Clyde, ladri, ragazzi violenti e personaggi sospetti. Ma gli uomini della Polizia locale bloccano tutti e li denunciano. E ne fanno finire uno anche dietro le sbarre. È accaduto tutto alcune sere fa, tra la notte di Capodanno e i primi giorni del 2023, durante una serie di operazioni serali, coordinate dal vice comandante Cristian Rocchi.

Il primo fatto coinvolge una coppia di ladri, i Bonnie e Clyde della situazione, fuori da un bar del centro storico.

Durante il consueto servizio serale, i vigili hanno rintracciato una coppia di turisti, dopo la segnalazione di alcuni clienti del locale: la coppia, grazie alla distrazione del proprietario, aveva sottratto pochi minuti prima una borsa contenente smartphone, pc, borsellino e altri oggetti personali. Al momento del fermo, i due avevano già prelevato 500 euro con il bancomat della persona derubata. Fermati, hanno riconsegnato subito tutto alla vittima. La coppia è stata denunciata per furto.

Altri controlli serrati in centro hanno portato i vigili a bloccare due giovani sospetti. Uno è stato trovato in possesso di una piccola dose di sostanze stupefacenti, l’altro aveva con se un coltello a serramanico. Sequestrata la sostanza, il primo ragazzo è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Per l’altro è invece scattato il sequestro del coltello con la denuncia per porto abusivo di armi. Il terzo episodio ha visto invece protagonista del fermo un altro giovane in evidente stato di alterazione, intento a infastidire i clienti sempre di un bar del centro. Alla vista delle divise, il ragazzo ha cominciato a scagliarsi contro di loro, colpendoli con calci e testate. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo per poi arrestarlo. Processato in direttissima la mattina seguente, si trova ancora in carcere.

r. c.