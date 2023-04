Turisti ubriachi diventano vandali Identificati in due

Notte brava sfociata in vandalismo per due turisti: sollevano un Ape car rovesciandolo e poi danneggiando il tubo in rame dell’impianto di climatizzazione di un negozio ignari del fatto che le telecamere li stanno riprendendo. Probabilmente complice l’alcol , i due quarantenni, dopo aver trascorso la serata nei locali del centro hanno sfogato le loro energie su quello che si sono trovati davanti. Ma le vittime, il proprietario dell’Ape car e dell’esercizio commerciale a cui è stato divelto il discendente pluviale, scoperto il danno che complessivamente ammonterebbe a qualche centinaio di euro, si sono rivolte al comando di polizia locale per denunciare il fatto e sperare in un risarcimento che infatti arriverà grazie alle spycam accese un paio di anni fa nei vicoli del centro storico. Gli episodi infatti sono avvenuti in sequenza e di notte in una via del centro storico cittadino e segnalati dalle vittime del danno l’indomani alla polizia locale, la quale ha provveduto a raccoglierne anche le rispettive querele.

Gli agenti, grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale e avvalendosi anche delle riprese di una telecamera privata, ci hanno messo poco per raccogliere le immagini di entrambi gli episodi dove si vedono chiaramente i due uomini dapprima divertirsi nel rovesciare l’Ape Car, poi lasciando a terra il tubo in rame dell’impianto di climatizzazione di un negozio, tubo che avevano appena divelto. Sempre grazie alle immagini della videosorveglianza, gli agenti del comando jesino hanno anche riscontrato la presenza dei due piemontesi nei pressi di alcuni locali del centro e questo ha permesso loro, al termine di accurate indagini, di identificarli, facendo così scattare la denuncia e dando modo alle vittime del danneggiamento di essere risarcite. La richiesta di controlli e attenzione alla cosiddetta "movida" in centro arriva da tempo dal comitato dai residenti che di recente sono stati rassicurati dal nuovo sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dal comandante Cristian Lupidi su una novità importante: "Agenti appiedati che girano e controllano il centro storico anche di sera soprattutto nel fine settimana". Si attendono le tre nuove assunzioni per attuare questa soluzione volta a garantire una maggiore sicurezza e prossimità al cittadino e il rispetto delle regole di convivenza e del codice della strada anche di sera quando la sosta selvaggia impazza in centro.

Sara Ferreri