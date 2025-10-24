Amor di patria
CronacaTurnover al centro demenze, si cambia: "Dimissioni solo quando opportune"
24 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Turnover al centro demenze, si cambia: "Dimissioni solo quando opportune"

"Stop alle uscite di anziani predeterminate", assicura l’Ast. Al via le frequenze con tempi parziali, per allargare la platea.

Centro diurno demenze Cassio Morosetti e dimissioni forzate dopo due anni per la presenza di una lunga lista d’attesa: l’Ast corre ai ripari dopo l’incontro con Asp 9 e Gruppo solidarietà, che aveva solllevato la questione. "Recenti stime dell’Istituto superiore di sanità – spiegano da Ast – descrivono, per il territorio del distretto sanitario di Jesi e dell’Ambito 9, un quadro caratterizzato da oltre 1.900 persone malate di demenza. Recentemente, grazie ai fondi ottenuti dalla partecipazione dell’Ast di Ancona al progetto ’Fondo per l’Alzheimer e le demenze’ – spiegano ancora – si è provveduto all’assunzione di una neuropsicologa, che si occuperà anche di questo specifico aspetto. Ciò permetterà agli specialisti del centro disturbi cognitivi e demenze di Jesi di effettuare un monitoraggio sistematico delle condizioni degli utenti, evitando che vengano dimessi in un tempo predeterminato; viceversa, questo avverrà solo quando le loro condizioni non siano più compatibili con la frequenza".

Queste azioni sinergiche "permetteranno di impostare un essenziale e corretto turnover, e allo stesso tempo di fornire percorsi di cura dopo la dimissione. Inoltre, la Asp di Jesi si è impegnata ad attivare la frequenza non solo a tempo pieno, ma anche con tempi parziali, in modo da allargare la platea dei beneficiari del trattamento. Si è inoltre convenuto – concludono – sulla necessità che l’offerta del servizio si adegui in breve tempo alle crescenti esigenze territoriali, così che tutte le persone che ne hanno necessità possano fruirne senza restrizioni".

