Tutela dei fragili Ok alla mozione Mastrovincenzo

Tutela delle persone fragili, la mozione presentata da Antonio Mastrovincenzo sul sistema delle politiche sociali approvata all’unanimità dall’aula dell’Assemblea legislativa. Un voto condiviso quello espresso ieri dal consiglio regionale delle Marche: "Le politiche sociali sono una delle priorità dell’attività legislativa e amministrativa della Regione _ spiega Mastrovincenzo nella mozione firmata da tutti i consiglieri del gruppo Pd _. E’ necessario potenziare il sostegno alla non autosufficienza, riqualificare e sviluppare l’assistenza domiciliare in direzione di un vero e proprio sistema della domiciliarità, rilanciare e qualificare la rete dei servizi territoriali sociali e sanitari, promuovere interventi contro l’esclusione sociale e per il sostegno alle famiglie in condizione di fragilità". Come accennato poc’anzi, la mozione Dem è stata votata da tutta l’aula e ha trovato accoliti su tutti i banchi della maggioranza, un dettaglio molto importante. Per raggiungere gli obiettivi preposti la mozione avanza dei suggerimenti: "I fondi trasferiti agli Ambiti per l’assistenza domiciliare devono essere utilizzati da tutti i Comuni, reinvestendoli in interventi destinati alla stessa finalità. Bisogna, inoltre, finanziare misure di promozione dell’invecchiamento attivo, dare attuazione al Piano nazionale per le cronicità, garantire servizi sociali e sanitari a sostegno della domiciliarità, integrati fra loro e con centri semi-residenziali e posti di sollievo, oltre ad adeguati contributi economici".