Tutela del dialetto e tradizioni di Romagna, successo a Lido Adriano

"Romagna in festa, un intreccio di passioni!" È l’iniziativa a tutela delle tradizioni romagnole, patrocinata dal Comune-assessorato alla Romagna, andata in scena sabato sera al Bagno Arcobaleno di Lido Adriano. Promossa da 5 importanti associazioni che a vario titolo si occupano della tutela delle tradizioni (Gruppo Folk Italiano alla Casadei, Istituto Friedrich Schürr, Te ad chi sit e’ fiol?, Compagnia del Buon Umore e Canterini Romagnoli Ravenna) la serata si è sviluppata in un alternarsi di balli, schiocchi di fruste, recite di poesie dialettali, intermezzi di commedie, etimologie dei detti romagnoli e cante.

"Un esempio bellissimo – spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani – di come è possibile moltiplicare gli effetti positivi di ogni azione. Già nel nome c’è il senso profondo dell’iniziativa che, in un clima di festa, ha fornito un esempio perfetto di come la collaborazione possa valorizzare le nostre tradizioni, tutelare il dialetto romagnolo e, con esso, la cultura di un popolo che, orgogliosamente, rivendica la propria identità".