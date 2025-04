"Tutta la città viene coinvolta, raffica di luoghi per i dibattiti. Dalla cultura all’intelligenza artificiale"

Mai come quest’anno il "Festival del Pensiero Plurale - Le Parole della Filosofia" coinvolge tanti luoghi e tanti soggetti. Merito anche di un tema, l’alterità, trattato da sempre in filosofia, ma che oggi assume significati ‘particolari’ (basti pensare all’intelligenza artificiale). Non a caso l’assessore alla cultura Marta Paraventi sottolinea "l’impostazione trasversale, complementare e pluralistica del festival", che "affronta temi legati alla riflessione, alla conoscenza, alla formazione, al sociale, alla spiritualità, alla cultura di genere, coinvolgendo molti assessorati. Per questo è un festival veramente cittadino".

La direzione artistica è affidata al professor Antonio Luccarini, che del festival evidenzia una caratteristica presente fin dall’inizio, cioè "l’intenzione di promuovere un rapporto vivo con la città, perché la manifestazione deve essere aperta a tutti, per contribuire alla crescita culturale di Ancona, coniugando insieme plurale e criticità". Concorda Maria Ausilia Gambacorta, presidente di Forma Formante, che si occupa dell’organizzazione, e Francesca Di Giorgio, curatrice storica del visual design e della comunicazione, e nel tempo della programmazione insieme al professor Giancarlo Galeazzi, l’ideatore del festival.

In tanti ieri hanno partecipato alla presentazione del festival, tra cui Bianca Ventura, presidente della Società filosofica italiana di Ancona, impegnata nella "alfabetizzazione filosofica precoce" (in pratica avvicinare gli studenti alla filosofia già alle elementari), e Patrizia Caporossi, storica delle donne, che ricorda come "la differenza sessuale è specifica, e ha un suo linguaggio e una sua storia". Il professor Aldo Grassini, Direttore del Museo Omero, osserva come la cultura sia ‘alterità’, e come il museo incarna questa visione.

Il tema dell’altro, legato a quello dell’inclusione, è sottolineato dall’assessore alle Politiche sociali Manuela Caucci, quello della formazione, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale, dall’assessore alle Politiche educative, Antonella Andreoli. Sono intervenuti anche i rappresentati di alcune realtà partner del festival, come Fidapa, Rotary Club Ancona - Conero e Viva Servizi.