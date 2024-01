Tutte in trasferta, il Castelfidardo cerca punti per la zona playoff

Tutte in trasferta le ‘nostre’ nella quarta giornata di ritorno in Eccellenza. Il Castelfidardo, dopo la vittoria in casa contro il Tolentino, affronterà la Sangiustese Vp a Villa San Filippo di Monte San Giusto. Obiettivo? Cercare continuità con i successi e avvicinare ancora di più la zona playoff che dista solo due punti. Chi dovrà rimediare alla partitaccia di domenica è la Jesina che scende a Montegranaro, con mister Strappini che non potrà ancora contare sulla formazione titolare tra squalifiche e infortuni. La Jesina è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro il K Sport Montecchio Gallo, partita chiusa in nove dai biancorossi viste le espulsioni di Belkaid e Thiago Capomaggio. Chi dovrà osare oggi sarà l’Osimana attesa a Colli del Tronto per sfidare l’ultima della classe, l’Atletico Azzurra Colli che nell’ultimo turno però ha imposto il pareggio all’Urbino, in trasferta. Intanto per l’Osimana si avvicina l’impegno con il primo turno della fase nazionale di Coppa Italia. Manca l’ufficialità, ma la partita di andata con l’Atletico Bmg è il 14 febbraio a Osimo, con ritorno in Umbria il 28 febbraio.

Eccellenza, quarta giornata di ritorno. Oggi: Atletico Azzurra Colli-Osimana, Civitanovese-Maceratese, K Sport Montecchio Gallo-Montefano, Montegranaro-Jesina, Montegiorgio-Monturano, Sangiustese-Castelfidardo, Tolentino-Chiesanuova, Urbania-Urbino. Classifica: Civitanovese 33; Chiesanuova 30; K Sport Montecchio, Montegranaro e Montefano 29; Urbino 28; Castelfidardo 27; Tolentino e Jesina 26; Urbania 25; Maceratese e Osimana 24; Montegiorgio 14; Monturano C. e Sangiustese Vp 12; Atletico Azzurra Colli 8.