"Tutte le famiglie hanno ricevuto gli indennizzi"

Il Comune ha concluso l’erogazione di tutti gli indennizzi per l’alluvione di settembre 2022 presentati dalle famiglie e ne manca una manciata per quelli delle imprese. In tutto erano state 1.100 le famiglie che avevano presentato la domanda, i cosiddetti moduli B1, per aver subito danni fino a 5 mila euro. Quasi ultimata la liquidazione anche delle 350 domande per danni fino a 20 mila euro presentate dalle imprese con i moduli C1.

"Abbiamo di fatto concluso la liquidazione del contributo fino a 5mila euro per le famiglie che hanno presentato richiesta di ristoro - annuncia il sindaco Massimo Olivetti - restano solo 5 pratiche da chiudere perchè presentano delle anomalie. Anche per le imprese siamo praticamente alla fine, dato che restano solo una trentina di domande da liquidare. Allo stesso tempo abbiamo anche liquidato l’ultima rata del contributo cas, per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di settembre. Mentre possiamo considerare chiusa la partita dei ristori per il primo sostegno alla popolazione e alle imprese, siamo soddisfatti della proroga stabilita per il moduli C3, per danni superiori, posticipata al 31 dicembre. Abbiamo parlato con la Regione per avere dopo il 31 dicembre altri 45 giorni per l’esame delle pratiche essendo necessario, in questo caso, produrre perizie e altri certificati".

L’attenzione ora è tutta concentrata sulla ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dall’alluvione come il ponte del Vallone e Ponte Garibaldi. "Per quanto riguarda ponte Garibaldi i lavori di spostamento delle tubature a carico di Telecom sono terminati giovedì e la Regione la prossima settimana inizierà l’abbattimento del ponte che avverrà per step, proprio come successo per l’ex ponte 2 Giugno. Sarà demolita prima la parte centrale e poi le estremità - aggiunge Olivetti - per il ponte del Vallone negli ultimi incontri avuti con il vice commissario Babini e con il Consorzio di Bonifica abbiamo appurato che l’importo di un milione di euro inizialmente calcolato per la sistemazione era sopravvalutato tanto che la spesa è ora scesa a 250mila euro e sarà approntata quanto quanto prima". La secca del Misa ha portato alla luce anche un isolotto di detriti alla foce del Misa rispetto alla quale il primo cittadino precisa che "si tratta di materiale portato dal materiale, conchiglie, che viene portato via facilmente in caso di piena".

Giulia Mancinelli