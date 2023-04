Tutte le informazioni per recarsi alle urne

In vista delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio, il Comune fornisce ai cittadini tutte le informazioni utili, reperibili sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo: https:www.comuneancona.it169587-2. Cliccando nei link disponibili dedicati alle elezioni sono consultabili le informazioni riguardo a: istruzioni per il rilascio della tessera elettorale o di suo duplicato; recapiti ufficio elettorale; utilizzo sale e palchi per comizi elettorali; voto assistito; istruzioni ministeriali per la presentazione e l’ammissione delle candidature; esercizio del diritto di voto per i cittadini dell’Unione Europea; voto a domicilio; elettori non deambulanti; rilascio della copia delle liste elettorali.