Tutte le partite in programma oggi

Blitz vincente del Gabicce Gradara che espugna il campo dell’Atletico MondolfoMarotta (0-1) per una sfida che metteva in palio punti salvezza visto che entrambe le formazioni sono invischiate in zona playout. A siglare il gol decisivo per gli ospiti, appena passata la mezz’ora del primo tempo, è Torsani che sfrutta una palla persa a centrocampo dai padroni di casa.

Oggi il programma della quarta giornata nel girone A di Promozione si chiude con due sfide che vedono in campo tre squadre della nostra provincia. A Fabriano sale l’Osimo Stazione che nelle ultime tre trasferte ha raccolto due vittorie e un pareggio. Ma i tre punti fanno gola ai cartai che salirebbero da soli in vetta. Intera posta in palio che vorrà fare sua anche la Biagio Nazzaro Chiaravalle che ospiterà la Pergolese visto che i rossoblu nelle ultime due uscite casalinghe hanno patito due sconfitte. Una vittoria permetterebbe alla Biagio di salire al quinto posto solitario.