Tutti a lezione di educazione finanziaria

In vista del 31 ottobre, data italiana in cui si celebra il ‘Mese dell’educazione finanziaria’, anche Falconara "farà la sua parte". Grazie al Comitato Edufin, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, il Centro Pergoli ospiterà giovedì 26 ottobre, alle 18.30, un incontro con gli educatori dell’Aief (Associazione italiana educatori finanziari) Marco Lucentini, Angela Miola e Lucilla Settimi. L’iniziativa si intitola ‘La finanza consapevole: diritto del cittadino per un benessere diffuso’ ed è rivolto agli adulti che intendono acquisire maggiore consapevolezza finanziaria, specie per la gestione del risparmio. L’incontro è rivolto a ogni fascia d’età, a partire dai neomaggiorenni. Gli educatori che saranno presenti al Centro Pergoli, oltre alla competenza finanziaria, hanno esperienza anche come docenti, tanto nelle scuole che nelle associazioni rivolte agli over 65. "Oggi ancora più che in passato – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Marco Giacanella – è importante che i cittadini si approccino a questi temi, perché un’attenta e consapevole gestione del risparmio potrà consentirgli di vivere serenamente anche nei momenti di avversità".