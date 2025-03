Tutti al carnevale: i ladri entrano in azione

Tutti al carnevale e i ladri ripuliscono tre appartamenti. I colpi sono stati messi a segno domenica pomeriggio nella fascia oraria compresa tra le 14 e la 19. Nel mirino dei malviventi sono finite tre famiglie, una residente nel quartiere Cesanella dove ignoti si sono arrampicati nell’appartamento al piano rialzato di una bifamiliare. Uuna volta raggiunto il terrazzo hanno forzato la finestra e sono entrati: hanno rovistato ovunque, probabilmente alla ricerca di un cassaforte. Hanno abbassato i quadri, rovistato tra i cassetti e perfino nel cesto della biancheria. Il bottino, qualche monile in oro, è ancora in corso di quantificazione. I malviventi non hanno rubato tablet e pc: al rientro dei proprietari entrambi si trovavano ancora sulla scrivania. Forse una dimenticanza, o forse cercavano esclusivamente monili in oro e contanti, tralasciando materiale tecnologico che potrebbe tornare utile agli inquirenti che hanno avvito le indagini.

Un altro colpo è andato a segno in un’abitazione di Vallone, poco distante dal cuore della frazione. I ladri sono entrati forzando la rete di recinzione della casa e, una volta nel cortile si sono avvicinati alla villetta e hanno forzato la porta d’ingresso, ma a metterli in fuga è stato l’allarme che ha iniziato a suonare. Prima di scappare, hanno rubato un monopattino elettrico che era sotto l’atrio e poi hanno fatto perdere le loro tracce, probabilmente passando dal campo adiacente all’abitazione. L’allarme ha allertato i vicini di casa che, una volta fuori, non hanno notato alcuno strano movimento. Un altro furto, sempre nel pomeriggio di domenica, è stato messo a segno nel quartiere dell’ex Piano Regolatore dove però i ladri sono scappati a mani vuote.

Ad accorgersi dell’intrusione, è stato il proprietario che al suo rientro ha trovato l’appartamento messo sotto sopra dai ladri. Ignoti si erano introdotti spaccando il vetro di due finestre e una volta in casa si sono messi alla ricerca di oggetti di valore e denaro. Da una prima osservazione effettuata dal proprietario, i ladri non sarebbero riusciti a rubare nulla. L’uomo ha diffuso la notizia sui social, dove ha voluto ringraziare le forze dell’ordine per il tempestivo intervento. "Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, rapidi, efficienti, perfetti, ed ai Carabinieri altrettanto veloci e cortesissimi – il ringraziamento social - Fa piacere essere seguiti, quando se ne ha bisogno, da questi professionisti. Grazie".