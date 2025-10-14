"Tutti bravi a Chieti. Superato duro test"

Primo pari stagionale, terzo posto in classifica con la miglior difesa del girone insieme a quella dell’Ostiamare. Ma soprattutto con la sensazione che l’Ancona possa giocarsela assolutamente alla pari con qualunque pretendente al primo posto. La partita di Chieti è già in archivio, con la consapevolezza che ancora una volta l’Ancona è stata all’altezza della situazione e che con un pizzico di buona sorte in più – un gol annullato apparso regolare e un rigore non concesso su Rovinelli – avrebbe potuto tornare a casa con i tre punti.

Ne ha parlato nel dopo partita il capitano, Luca Gelonese: "E’ stato il primo vero test contro una delle squadre più forti, dopo una serie di partite molto positive da parte nostra. Una bella partita, abbiamo disputato un’ottima prestazione, contro una squadra forte, organizzata, con tanti giocatori d’esperienza, dunque non era facile, credo che poche squadre verranno a Chieti a fare una prestazione del genere. Sicuramente un buon punto, peccato per alcune occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio, per il gol annullato, ma fa parte del calcio, anche loro hanno avuto delle occasioni. Il pareggio ci sta, siamo molto soddisfatti della partita che abbiamo giocato".

Una partita che l’Ancona sapeva di dover giocare in quel modo: "L’avevamo preparata così, sulla pressione, sulle loro uscite dal basso – prosegue Gelonese –, infatti poi hanno quasi sempre calciato la palla, sapevamo che davanti hanno giocatori forti, ci siamo presi dei rischi, ma è andata bene, siamo stati bravi. E quando avevamo la palla noi, abbiamo provato a fare le nostre solite giocate. Poi loro sono venuti a prenderci a uomo anche loro, ed è diventata più una partita di duelli e di seconde palle. Ma l’abbiamo interpretata bene. Dunque sì, siamo soddisfatti. Un punto ottenuto su un campo difficile che muove la classifica e dà continuità ai nostri risultati positivi, non abbiamo preso gol neanche qui, che è un dato che fa molto piacere e che dimostra la nostra grande solidità e che parte dai giocatori davanti, tutti si impegnano per questo".

Una tenuta difensiva che è un dato estremamente importante, messa alla prova dall’attacco del Chieti: "Siamo stati bravi, abbiamo retto bene l’urto. Il Chieti è una squadra forte, ci sta che in alcuni momenti ci abbia messo in difficoltà. Ma abbiamo fatto gli ultimi venticinque minuti del secondo tempo molto bene, creando occasioni e tenendoli nella loro metà campo. Significa che stiamo bene, che c’è fiducia".

Giuseppe Poli