Tutti con il naso all’insù. La Vecchina arriva dal cielo. Atterraggio con paracadute

L’hanno attesa con il naso all’insù e lei, dal cielo, li ha raggiunti in volo. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è il momento in cui tutte le feste natalizie giungono al termine ma non senza un ultimo tocco di magia. La Befana, figura tradizionale che incanta bambini e adulti di ogni età, è tornata a far sognare con il suo sacco pieno di dolci e sorprese. Simbolo dell’anno appena passato, la vecchina sulla scopa ha portato con sé anche un messaggio di speranza e buon auspicio per il futuro.

Ieri mattina dalle 11 ha sorvolato le città di Osimo, Castelfidardo, Loreto e Recanati, per poi fare una spettacolare tappa al centro di volo "Ali sul Conero" sul campo "Madonna di Loreto". Con l’aiuto dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia-sezione di Ancona e dei volontari del Team Folgore Paracadutisti Protezione civile odv, la Befana è atterrata con il paracadute portando con sé dolci e sorrisi per tutti i bambini presenti, tantissimi accanto ai loro genitori e parenti. "L’evento ha promesso di essere un momento unico e coinvolgente, dove la tradizione si è unita all’avventura. Per i più piccoli c’è stata la gioia di ricevere i tanto attesi dolcetti, sempre che si fossero comportati bene durante l’anno appena concluso", ha detto scherzando Achille Cesarano, direttore del centro di volo.

L’iniziativa non è stata solo un’occasione di festa ma anche un momento di incontro per tutta la comunità. La superficie si è trasformata in un luogo di allegria e condivisione, dove grandi e piccini hanno potuto trascorrere qualche ora in compagnia, immersi nell’atmosfera unica di questa giornata speciale. Gli organizzatori hanno lavorato con impegno per garantire la sicurezza e il successo dell’evento, collaborando con esperti paracadutisti e volontari qualificati. Tutto è filato liscio con gran sorpresa per gli stessi che hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico. Sono stati gli eventi che hanno coinvolto adulti e bambini in zona: a Loreto in particolare le Befane hanno sfilato per il centro storico con il gruppo folkloristico "Li matti de Montecò", poi ha preso parte lo spettacolo musicale della piccola compagnia "Arcobaleno" e nel tardo pomeriggio è arrivata la Befana in piazza Garibaldi davanti al teatro comunale per distribuire i dolciumi. Tante anche lì le presenze all’ombra della basilica della Santa Casa.