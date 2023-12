Tutti gli appuntamenti previsti anche per oggi. Si accende il Piano

Anche in questo fine settimana il palinsesto del Natale diffuso anconetano prevede una serie di appuntamenti in tutta la città. In piazza Cavour proseguiranno per tutto il fine settimana e nei giorni successivi le attività del mercatino di Natale, aperto fine al 27 dicembre, accanto alla ruota panoramica, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Giochi e attrazioni in piazza Pertini dove la pista di pattinaggio è aperta dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 24. Nelle chiese di Santa Maria della Piazza e di San Francesco alle Scale è visitabile la mostra di 800 presepi di varie dimensioni provenienti da tutta Italia (10 – 13 e 15.30 – 18.30 dal martedì alla domenica).

Il Natale al Viale della Vittoria propone mercatini di artigianato artistico, prodotti tipici natalizi e antiquariato, dalle 9 alle 20, a cura di Teor Eventi. Oggi il Piano sarà animato da eventi, anche grazie alla sinergia con le iniziative previste dal progetto I sabati del Piano, un quartiere, mille colori. Il programma prevede mercatino e animazioni in piazza D’Armi, con Babbo Natale, elfi e artisti di strada, in collaborazione con Confartigianato e con il coinvolgimento degli operatori locali. Lo spettacolo dei burattini Teatrino Pellidò ai giardinetti di corso Carlo Alberto, un ricchissimo programma di eventi nel cartellone "I sabati del Piano", che coinvolgerà i Salesiani, molti esercizi commerciali, le vie e le piazze con musica, assaggi gastronomici, incontri, interventi teatrali, tornei di biliardino, giochi da tavolo, clown e animazione per bambini, Babbi Natale pronti a ricevere le letterine dei più piccoli. Il programma completo è consultabile online. Alle 15 in corso Carlo Alberto il presepe vivente alle 18.15 i canti natalizi e alle 19 i Magi. In piazza Roma dalle 10 il coro delle varie scuole fino alle 17. Poi, i burattini e in via Orefici il tenore Giorgini. Musica al mercato di via Maratta, mentre in via Castelfidardo c’è Campagna Amica. Piazza Stamira si accende col villaggio degli elfi fino alle 19. n.m.