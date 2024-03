Tutti gli eventi con ingresso gratuito

Tutti gli appuntamenti del festival ‘Popsophia’ di Ancona sono ad ingresso gratuito. Una bella notizia, che potrebbe però trasformarsi in un fatto ‘negativo’, nel senso che molti potrebbero andare alla Mole Vanvitellana convinti di trovare posto, e rendersi conto invece che tutti sono già stati occupati. Per questo il direttore artistico Lucrezia Ercoli consiglia di iscriversi alla newsletter del festival sul sito https://popsophia.com, in modo da essere avvertiti in anteprima su tutti gli eventi. E’ proprio sul sito che ci si potrà iscrivere, avendo la garanzia del proprio posto, evitando così di recarsi alla Mole inutilmente.