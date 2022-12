Tutti gli eventi per aspettare il Capodanno

La spiaggia di velluto si prepara al gran finale di anno. Mandato agli archivi il Natale, le feste proseguono con le ultime due tappe: quella del Capodanno e poi dell’Epifania. In questi giorni, con lo shopping che ha rallentato, la città scopre ancora di più le sue attrazioni natalizie. Dalle luminarie che accendono e addobbano il centro, alle attrazioni che resteranno fino a gennaio, e con il calendario delle manifestazioni che propone ancora molte attrattive. Venerdì 30 dicembre va in scena "30 camini Senigallia", una sfida natalizia di orientering aperta a tutti e gratuita. Il ritrovo è alle 15.30 al foro Annonario. Si tratta di una caccia al tesoro sportiva per far conoscere le bellezze di Senigallia. L’evento è patrocinato dal Comune di Senigallia e al termine verranno premiati i vincitori con coupon offerti da alcune attività della città. Sempre venerdì ma alle 17.30 nel cortile di Palazzetto Baviera si terrà il Concerto di Natale del Quintetto di Ottoni ad ingresso libero. Poi tutti i riflettori sono puntati sulla notte più lunga dell’anno, che torna con una festa in piazza dopo gli anni difficili della pandemia. L’appuntamento per salutare il nuovo anno è in piazza Garibaldi. Sabato a partire dalle 23.15 si inizierà a ballare con la musica dal vivo della Little Tony Family. Allo scoccare della mezzanotte conto alla rovescia e calici in alto per dare il benvenuto al 2023. Scambio di auguri sotto il cielo stellato di piazza Garibaldi e poi si riprende a ballare fino alle 2, termine indicato per lo stop alla musica. Intanto per tutto il periodo natalizio restano aperte tutte le principali attrazioni che stanno animando il Natale sulla spiaggia di velluto. Fino all’8 gennaio, al Foro Annonario prosegue il "Villaggio di Natale" con il mercatino natalizio con le tipiche casette di legno aperto dalle 16 alle 20 e nei giorni festivi, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. In piazza del Duca sarà sempre possibila pattinare sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre alla Galleria Expo Ex torna per la 9° edizione "La gioia del Presepe", la mostra di Presepi e Casetta di Babbo Natale a cura della Pro Loco "Spiaggia di velluto" aperta tutti i giorni fino al 15 gennaio dalle 16.30 alle 19.30. Anche a Corinalo proseguono le iniziative di Natale. Oggi alle 17.15 in biblioteca si terrà la Tombola accompagnata da giochi in famiglia mentre domani al teatro Goldoni verrà proiettata la pellicola restaurata de Gli Aristogatti, alle ore 20.45.

Giulia Mancinelli