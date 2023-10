Tutti gli orari e i biglietti

"La tragédie de Carmen" di Marius Constant, Jean–Claude Carrière e Peter Brook andrà in scena venerdì 13 (ore 20.30), con replica domenica 15 (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. Questi i prezzi dei biglietti: platea 80 euro; prima galleria 66 euro; seconda galleria 55 euro; terza galleria 30 euro. Sono previsti sconti per gli under 30 e gli over 65. Per informazioni: www.fondazionemuse.org e biglietteria del Teatro delle Muse (071 52525)