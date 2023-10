Tutti gli sport in piazza Pertini

Fare sport per incontrare gli amici, per una partitella di basket nel campetto sotto casa oppure appassionarsi al ciclismo o al ping pong. Una manifestazione dedicata a chi si approccia allo sport saltuariamente o come momento aggregativo, senza essere agonista e nemmeno periodico frequentatore della pratica sportiva o della palestra. Per scoprire il gusto di vivere una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento, o conoscere e approcciarsi a discipline diverse, appuntamento in piazza Pertini con "Ancona in Sport" più di 20 discipline protagoniste in un’unica piazza oggi dalle 10 alle ore 18. L’ingresso è libero e si potranno svolgere numerose attività quali walking, cross training, pilates, super Jump spinning, zumba, calisthenics, ginnastica militare, pattinaggio, skate, ping pong, basket, football americano, pallamano, orienteering, pallavolo, scherma, ciclismo, calcio, danza, taekwondo, tennis. Alle ore 17 sul palco saluti di chiusura, presenta Monica Picciafuoco. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ancona ed è organizzata dalla società sportiva ASD Atheneo Sporting club.