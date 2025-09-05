Tutti i divieti da oggi a domenica. Si punta a valorizzare il pescato

Il gioco dei pusher
5 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Misure rigide soprattutto sabato sera per il concerto di Fabrizio Moro e domenica per i fuochi. Due i progetti collaterali: Mare Magnum per promuove i prodotti ittici e Fisciò con fondi europei.

Tra regole su circolazione, sosta e divieti vari da rispettare, parte la terza edizione della Festa del Mare targata giunta Silvetti. Oltre a concerti, cerimonie, fuochi d’artificio, mostre e visite guidate, l’evento nella sua ‘tre giorni’ richiederà una serie di misure. Da oggi e fino a domenica 7 settembre sono stati disposti provvedimenti straordinari per la circolazione e la sosta, validi in diverse aree cittadine con l’obiettivo di garantire la sicurezza e consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste, tra cui il concerto di Fabrizio Moro, domani sera, e i fuochi pirotecnici di domenica. In particolare si segnala che, per quanto riguarda il concerto di Fabrizio Moro, l’accesso alla zona è consentito dal viale della Vittoria, all’altezza di via Baracca. Dalle vie laterali non sarà possibile accedere. In base al relativo regolamento comunale, inoltre, nella zona degli spettacoli non è consentito l’uso del vetro, bottiglie, bicchieri e così via. Per quanto riguarda i servizi di supporto, i mezzi di AnconAmbiente saranno autorizzati ad accedere nelle aree interdette per la raccolta dei rifiuti, compatibilmente con l’ingombro delle strutture. Il trasporto pubblico locale verrà dirottato su percorsi alternativi; le fermate coinvolte verranno ricollocate da Conerobus. Tra i progetti collaterali che si svolgeranno durante la Festa del Mare, Mare Magnum si concentra sulla valorizzazione del pescato locale e si articola in diverse attività, volte a promuovere la conoscenza dei prodotti ittici e del territorio. Il progetto è finanziato dalla Regione Marche, per un importo di circa 56 mila euro, nell’ambito del programma nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 2021-2027 (FEAMPA). Tra le attività previste è inclusa anche l’uscita straordinaria in mare, autorizzata dal Ministero, che si è svolta mercoledì, in deroga al fermo pesca. Tra i progetti collaterali durante la Festa del Mare c’è anche il progetto Fisciò, il cui obiettivo è promuovere il territorio attraverso le attività ittiche valorizzando il pescato locale e la filiera ittica in tutte le sue sfaccettature. Il progetto è finanziato dal GALPA Marche (Gruppo di Azione Locale Pesca e Acquacoltura Marche) per un importo di oltre 60 mila euro. È previsto un villaggio al Passetto, in pineta zona ascensore, dove domani pomeriggio (ore 18) si terrà un talk. Previste un’area degustazione e un’area dedicata alla ricerca in piazza Cavour.

