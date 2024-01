Tutti i mali della sanità, ecco medici e infermieri a confronto per cambiare

La risposta assistenziale che la sanità pubblica garantisce ai pazienti, il presente e il futuro professionale e personale di quelli che sono stati chiamati eroi, la certezza che la pandemia abbia evidenziato come solo il servizio sanitario pubblico sia in grado di fronteggiare le emergenze, la necessità che il Servizio Sanitario Nazionale acquisisca nuova una centralità nella politica italiana. Ecco alcuni dei temi che hanno ispirato Anaao Assomed Marche e Nursind nell’organizzare per venerdì al Ridotto del Teatro delle Muse con avvio dei lavori dalle ore 8.30, un momento di riflessione e confronto dal titolo: "Il definanziamento del Servizio Sanitario Pubblico: un declino preannunciato".

Il programma degli interventi prevede tra gli altri la presenza di Andrea Bottega, segretario nazionale Nursind e Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed mentre in videocollegamento interverrà il prof Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (nella foto). Sul tavolo del confronto le necessità della sanità pubblica prima ancora delle esigenze dei professionisti della salute, i servizi ai cittadini e le condizioni di lavoro insostenibili ed inaccettabili evidenziate anche dai fatti di cronaca sempre più frequenti a danno dei sanitari che sono vittime e non responsabili dei disservizi e della mancanza di programmazione.