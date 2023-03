"Tutti i modi per leggere", da oggi il Festival della lettura accessibile

Da oggi a domenica la Mole di Ancona ospita il Festival della lettura accessibile ‘Tutti i modi per leggere’, organizzato dalla Biblioteca Benincasa, in collaborazione con il Museo Omero, l’Associazione Italiana Dislessia e Polo9. Per tre giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 si potrà partecipare ad eventi, workshop, laboratori e spettacoli, e visitare la mostra ‘Lettori in tutti i sensi.

Dal tattile al digitale’, che esporrà libri in Braille, libri tattili, ad alta leggibilità e in CAA. Si potranno anche scoprire le possibilità nel campo della lettura accessibile, tramite il servizio di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine.

Il progetto prevede l’ampliamento dell’offerta della biblioteca di libri per ogni tipo di lettore, tecnologie assistive, la realizzazione di una guida e iniziative di formazione, informazione e lettura. Il festival vuole essere un luogo di incontro e informazione per famiglie, insegnanti, terapisti, educatori, bibliotecari.