Tutti i risultati della giornata, la classifica e il prossimo turno

Un sestetto in testa alla classifica dopo la prima giornata e due formazioni sono anconetane, Osimo e Loreto, che non hanno sbagliato nel debutto, in trasferta. Ma mentre Osimo domani pomeriggio esordirà davanti al proprio pubblico (al PalaBellini) in un big match contro Rubicone (con i romagnoli che non hanno fatto sconti alla Sabini), per Loreto altra gita fuori porta, a Macerata (vincente contro Torre San Patrizio), per la seconda trasferta di fila.

Esordio casalingo invece per Castelferretti che riceverà Ferrara con la voglia di muovere la classifica, anche se la Sabini si troverà di fronte una delle favorite che alla prima ha vinto nettamente contro Montorio.

B maschile (girone D), prima giornata. Bologna-Grottazzolina 3-0, Ferrara-Montorio 3-0, Macerata-Torre San Patrizio 3-0, Rubicone-Sabini Castelferretti 3-0, Forlì-San Marino 2-3, San Severino Marche-Nova Volley Loreto 0-3, Ravenna-La Nef Libertas Osimo 0-3.

Classifica: Ferrara, Bologna, Osimo, Loreto, Macerata e Rubicone 3; San Marino 2; Forlì 1; Castelferretti, Torre San Patrizio, San Severino Marche, Ravenna, Grottazzolina e Montorio 0.

Prossimo turno (seconda giornata, 18/10): Torre San Patrizio-Bologna, Montorio-Forlì, Grottazzolina-Ravenna, Castelferretti-Ferrara (ore 18), Osimo-Rubicone (ore 17:30), San Marino-San Severino Marche, Macerata-Loreto (ore 17).