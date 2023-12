Tutti in piedi per ricordare Giulia: "Emergenza sociale ed educativa"

Anche il Consiglio comunale di Falconara, su indicazione del sindaco Stefania Signorini, ha osservato giovedì, in apertura di seduta, un minuto di raccoglimento per Giulia Cecchettin - la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta - e le altre vittime di femminicidi. "Ritengo sia importante – ha detto la Prof nelle comunicazioni iniziali –, come Consiglio comunale, esprimere la nostra convinta partecipazione e la nostra ferma volontà di farci carico, a livelli diversi, di un’emergenza che non è soltanto sociale, ma è anche educativa. Come Comune, ma anche nelle scuole, stiamo portando avanti iniziative diverse per combattere insieme la violenza di genere. Un tema che richiede una consapevolezza maggiore da parte di tutti. E non in maniera retorica. Ognuno deve rispondere a questa emergenza, che non può più essere ignorata. Un’emergenza che non va demandata a soli alcuni settori della società. Ognuno deve assumersi la responsabilità per quanto di competenza".