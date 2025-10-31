Tutti pazzi per Halloween. A Corinaldo la Festa delle Streghe

Un venerdì da paura ad Ancona e dintorni. Sono tanti, infatti, gli eventi dedicati al mondo di Halloween.Quello principale si svolge a Corinaldo, dove oggi si chiude la 25esima edizione di ‘Halloween – La Festa delle Streghe’.

Tanti gli eventi che, dalle ore 16, animeranno vie e piazze del borgo, tra mercatini, laboratorio per bambini, animazione itinerante, giochi e attrazioni varie, come il ‘Tunnel della Paura’. Da non perdere alle ore 20.45 ‘The Evil Ones’, spettacolo di danza a cura di Arianna Fratesi con la partecipazione delle Dark Angels e anche della compagnia Gebo.

Ad Ancona la frazione di Montesicuro sarà addobbata in ogni vicolo e in ogni finestra con zucche, ragnatele, fantasmi e altri simboli ‘horror’. Nel programma spicca l’angolo foto ricordo con stampa immediata in omaggio della bara originale del film ‘Dracula’ di Coppola.Oltre alla sfilata delle maschere ci saranno mangiafuoco, trampolieri, truccabimbi, laboratori creativi e giocoleria, ma anche flash mob di danza per i piccoli con la Luna Dance Center, esibizioni di mariachi e danza aerea di Visionaria.

Piazza Boccolino di Osimo dalle ore 16 ospiterà un ‘Halloween Party’ con animazione per bambini, spettacoli e zucchero filato a volontà, tra maschere, zucche e presenze ‘inquietanti’.

Il Foro Annonario di Senigallia si trasforma in un luogo da brivido, grazie al ritorno del ‘Foro della Paura’ (ore 16 – 21). Oltre a giochi, laboratori e truccabimbi c’è la novità del ‘Labirunto dell’orrore’, e lo spettacolo di fuoco (ore 17.30 e 19.15).