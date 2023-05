Tutti pazzi per i fumetti: in 100mila a Falcomics

Un trionfo straordinario per Falcomics. Altri 53mila visitatori hanno preso d’assalto il centro per l’ultimo giorno di festival dedicato al mondo comics, games, fumetto e cultura pop. In attesa dei dati definitivi, è quanto emerge dall’organizzazione della Leg, in tre giorni sono state registrate oltre 100mila presenze. Tra i momenti clou il concerto di Cristina D’Avena: sabato sera la regina delle sigle dei cartoni animati ha riempito il parco Kennedy facendo ballare e cantare tutti. Ieri, invece, eventi clou con Chef Hiro, la parata dei cosplayer e la serata con Radio Dj. "Falconara non è mai stata così vissuta – ha detto il sindaco Stefania Signorini - ed è una gioia vedere tante persone arrivare qui da tutta Italia per divertirsi, lasciarsi coinvolgere, appassionarsi alle iniziative e alle attività organizzate in tutto il centro città".