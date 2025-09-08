Tutti pazzi per i fuochi. Lo show incanta la folla. E’ una festa del mare con numeri da record

Quell’attesa, rituale, delle tante persone che si ritrovano al Porto Antico: "Quanto dureranno? Come saranno?", le domande ricorrenti. Quasi col fiato sospeso. Per capire traiettorie, colori ed effetti che faranno quei fuochi d’artificio. Poi il primo boato e la magia che si rinnova. I flash, i telefonini puntati verso il cielo. E l’emozione per lo spettacolo pirotecnico – che non passa mai – a chiudere la tre giorni della Festa del Mare che verrà riproposta anche il prossimo anno.

Altro pienone, ieri sera, per l’evento conclusivo della manifestazione cult dell’estate anconetana, che come di consueto ha attirato nel cuore dello scalo dorico migliaia di persone. Non solo gente del posto, ma anche cittadini da comuni vicini che si sono riversati nel capoluogo fin dalle prime ore della serata. Vuoi per gli eventi di avvicinamento, vuoi anche per gli stand culinari presi letteralmente d’assalto. Ma c’è stato anche chi, nel recepire le indicazioni utili, ha invece voluto godere di una vista mozzafiato sull’Ancona illuminata di notte, grazie ai punti panoramici (naturali) di Posatora, piazzale Camerino, parco Lunetta Santo Stefano o Pincio. O ancora chi, poco fuori la città, si è fermato in via Rupi XXIX Settembre, alla Mole Vanvitelliana, in Largo Casanova, piazza Stracca e, con affaccio "privilegiato", dal piazzale del Duomo di San Ciriaco. Punti panoramici, anche quest’anno, particolarmente frequentati. Lo show dei fuochi d’artificio è stato anticipato dall’esibizione del cantante e chitarrista Michael Cipriani, che ha proposto una sua personale rivisitazione di brani iconici, dagli anni Sessanta al giorno d’oggi, in chiave acustica. In diversi hanno scelto di raggiungere la città con i mezzi pubblici (e sfruttando l’apertura prolungata dei parcheggi). Ma c’è anche chi non ha lesinato una sana (e suggestiva) camminata fino al cuore della festa. Sintesi, nel commento in salsa anconetana di un passante dopo i fuochi: "A me, pure st’anno, me so piaciuti un bel po’". Il saluto in un lungo applauso.

gi. gia.