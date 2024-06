Tutti pazzi per il pickleball. Disciplina in forte crescita

Un nuovo sport sta prendendo sempre più piede in Italia e anche ad Ancona. Si tratta del Pickleball, su cui gli appassionati sono pronti a scommettere: a breve la "nuova" disciplina, che poi nuova non è ma soltanto in tempi molto recenti ha cominciato ad attirare praticanti nel nostro Paese, potrà ripetere la vertiginosa ascesa del Padel, i cui impianti nell’arco di pochissimi anni sono spuntati come funghi ed ora si trovano anche nelle più remote città di provincia. Proprio negli ultimi giorni, due nuovi campi di Pickleball sono stati inaugurati al Circolo Tennis di Urbania, un progetto realizzato grazie al supporto del Comune durantino, di imprenditori locali ed enti del territorio: tutti hanno deciso di scommettere sull’iniziativa del Circolo Tennis, testimonianza di come evidentemente il Pickleball sia già una realtà importante. Dopo aver accolto un campo da tennis e uno da beach volley, il direttivo del Circolo era alla ricerca di qualcosa di "nuovo, entusiasmante e divertente" per ampliare l’offerta sportiva. La scelta è caduta sul Pickleball, uno sport in forte crescita che unisce elementi di ping pong e tennis, con regole uniche che permettono a persone di tutte le età di giocare insieme. Nato negli Stati Uniti nel 1965, grazie a una intuizione di William Bell Junior, Barney McCallum e dell’ex politico Joel Pritchard, che iniziarono a praticarlo nella piccola città di Bainbridge Island (Stato di Washington), il Pickleball a lungo è rimasto semisconosciuto non soltanto in Italia ma pure nel resto d’Europa, finché negli ultimi tempi non ha cominciato a diffondersi rapidamente. Si può giocare sia in doppio che in singolo e il punteggio arriva agli 11 punti, con un particolare cambio palla simile a quello della pallavolo di qualche decennio fa. A tal proposito, è stato costituito un Comitato Pickleball Nazionale (composto da Giulia Soresina, Giuseppe Lappano, Zelindo Di Giulio, Marcello Molinari, Marco Iacuone, Marco Marte, Roberto Commentucci e Aurelio Ambrosi), nell’ambito della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel, l’organizzazione leader in Italia nello sviluppo pure del Pickleball: l’obiettivo è crescere ancora sfruttando al massimo le potenziali sinergie con gli altri sport di racchetta governati dalla Federazione. Negli Stati Uniti, il Pickleball ha già conquistato molti appassionati, tra cui il celebre ex tennista Andre Agassi, otto tornei del Grande Slam e 3 Coppa Davis vinte da giocatore, che è diventato testimonial di questo sport. L’onda di entusiasmo sta ora raggiungendo anche il nostro continente, portando una ventata di novità e divertimento nei gruppi sportivi come accaduto nei giorni scorsi nel Circolo Tennis ad Urbania.

Andrea Pongetti