Tutti pazzi per la "Vespucci": "Onorati di averla qui con noi"

Un’emozione palpabile ha avvolto il porto ieri mattina con l’arrivo dell’iconica nave scuola della Marina Militare italiana, l’Amerigo Vespucci. La maestosa "Signora dei Mari", con le sue imponenti vele e l’inconfondibile profilo, ha fatto il suo ingresso nel bacino portuale intorno alle 8, accolta dal suono festante delle sirene e dall’entusiasmo di numerosi cittadini e turisti. Gremito il Molo Clementino visto che già dalle 9 hanno iniziato ad arrivare scolaresche di ogni ordine e grado e i cittadini che si erano prenotati per la visita a bordo. I biglietti, gratuiti, sono andati sold out quasi subito e ieri, nonostante il freddo e la pioggia, nessuno ha voluto rinunciare a questa opportunità. L’arrivo del veliero, considerato uno degli ambasciatori più affascinanti del Made in Italy nel mondo, è stato accolto dagli applausi: famiglie, appassionati di nautica e semplici curiosi hanno immortalato l’evento con smartphone e macchine fotografiche, catturando la bellezza senza tempo del tre alberi. Non a caso la Amerigo Vespucci è stata soprannominata "la nave più bella del mondo", appellativo che le fu conferito negli anni 30 del ‘900. Una caratteristica particolare della nave sono i fregi di prora e l’arabesco di poppa, costruiti in legno ricoperti di foglia d’oro zecchino.

"È uno spettacolo incredibile, un’emozione unica vedere una nave così leggendaria attraccare nel nostro porto - ha commentato un anziano signore ricordando le precedenti visite della Vespucci nel capoluogo - ogni volta è come la prima volta, la sua bellezza non tramonta mai". "Siamo onorati di ospitare nel nostro porto un simbolo così prestigioso della marineria italiana- ha dichiarato il sindaco Daniele Silvetti - grazie al Comandante Lai che ci ha onorato con questa visita. Questa nave rappresenta l’italianità nel mondo e dobbiamo esserne fieri. Non mi stupisce che i biglietti siano esauriti in pochissimo tempo, salire a bordo è un’emozione fortissima". Partita il 1° luglio 2023 da Genova per un tour mondiale, è da poco tornata in Italia marzo per compiere un tour della penisola che si concluderà a Genova il 10 giugno. Ad oggi l’equipaggio della nave è composto da 264 militari. Il motto – assegnato nel 1978 – è "non chi comincia ma quel che persevera", attribuito a Leonardo da Vinci. "È sempre un piacere tornare ad Ancona – ha aggiunto il Comandante Giuseppe Lai – qui siamo di casa e non manca mai quest’accoglienza. Siamo contenti e onorati che Ancona sia una delle tappe del Tour Mediterraneo. C’è tanta voglia di Vespucci, una nave che si racconta da sola e che rappresenta il simbolo della Marina Militare. Qui si formano le future generazioni di allievi ufficiali già dal 1931, un grande assetto di diplomazia navale, portavoce dell’Italia nel Mondo". Gli allievi futuri marinai imparano a bordo gli aspetti di formazione e addestramento, prendono coscienza del vivere per mare, e acquisiscono le competenze necessarie per la loro carriera in marina.

Oggi seconda giornata in porto. Il governatore Acquaroli: "Una grande emozione accogliere la nave scuola Amerigo Vespucci, straordinaria ambasciatrice della bellezza e della qualità che l’Italia riesce ad esportare".