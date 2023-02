Tutti pazzi per "Rosalyn"

Eletto il miglior spettacolo teatrale delle Marche. Il Festival teatrale "Marche in Atti" si è concluso con grande successo di pubblico sabato al teatro Il Piccolo di Jesi e ha decretato la miglior compagnia teatrale che rappresenterà le Marche alla fase nazionale del Gran premio nazionale della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori). Sul gradino più alto del podio lo spettacolo "Rosalyn" messo in scena dall’associazione di Ancona Teatro Drao & Teatro Tre. Nato da un testo di Edoardo Erba, tra i più apprezzati autori teatrali italiani "Rosalyn" è un thriller psicologico, un gioco di specchi violento che non lascia via di scampo per nessuno. La pièce parla di violenza, sia fisica che psicologica, di oppressione e soprattutto di repressione della nostra vera natura, che d’altronde è la vera fonte di tutte le problematiche di Esther, la protagonista Secondo classificato è stato il teatro accademia di Pesaro con lo spettacolo "Le Susse di una Zittella, mentre il terzo classificato è stato il teatro dei Superpoteri di Recanati (Mc) con "La Lisistrata". Numerosi i premi assegnati ai cinque spettacoli in gara. Ecco tutti i premiati per categoria. Il miglior allestimento scenico è andato allo spettacolo "le Susse di una Zittella"; miglior attrice giovane è Erika Vaccarini per l’interpretazione di "Sorella James" nello spettacolo "Il Dubbio" del teatro di Pesaro la Piccola Ribalta. Miglior attrice non protagonista è invece Sara Tomasucci per l’interpretazione della "Signora Miller" nello stesso spettacolo. Il premio come miglior attore non protagonista è andato a Luigi Gratti per l’interpretazione di "Carletto" nello spettacolo "Tango, Monsieur?" del Teatro Agorà, mentre miglior attrice caratterista è Stefania Salvi per l’interpretazione di "Lampitò" nello spettacolo "La Lisistrata" del Teatro dei Superpoteri. Miglior attore caratterista è stato Giacomo Domeniconi, "Pulce" nello spettacolo "Le Susse di una Zittella" del Teatro Accademia, mentre miglior attrice protagonista è Patrizia Giacchetti per l’interpretazione di "Esther" nello spettacolo ""Rosalyn" del Teatro Drao & Teatro Tre. Titolo di miglior attore protagonista è stato assegnato a Mauro Bravi per l’interpretazione di "Anteo" nello spettacolo "Le Susse di una Zittella:", mentre la miglior regia è andata a Victor Carlo Vitale per lo spettacolo "La Lisistrata". Premio speciale della giuria è stato assegnato ai giovanissimi attori de "Il Dubbio".