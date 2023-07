Tutti vestiti di bianco per le fontane di luce

È la ‘Notte bianca dei Desideri’, quella che illuminerà la spiaggia di Falconara con fontane di luce calda dinanzi a centinaia di persone che ceneranno in riva al mare come in epoca pre pandemia. L’evento, organizzato dal Comune, è in programma stasera e richiede alle persone di vestirsi di bianco. Il main event attorno alle 22, quando verrà proposto uno spettacolo inedito per la città, ovvero la danza delle fontane di luce, che dalla spiaggia libera davanti al sottopasso di via Goito sarà visibile in tutto il litorale falconarese. L’effetto luminoso si alzerà infatti fino a 30 metri, con getti d’acqua, luci, fuoco naturale e musica, per un intrattenimento che durerà circa un’ora.

"La manifestazione è stata patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche per la sua valenza – riferiscono dal Castello -, dato che farà arrivare a Falconara uno spettacolo degno di Dubai. Si tratta di fontane danzanti che hanno stupito e meravigliato anche gli spettatori della città degli Emirati Arabi. L’aspetto più affascinante del concerto delle fontane danzanti è senza dubbio la sincronizzazione: i getti d’acqua potranno partire simultaneamente o creare movimenti particolari sulla base di una traccia musicale. Acqua e musica procederanno all’unisono con le luci e tutto sarà posizionato all’interno di una grande vasca lunga 10 metri e a pelo d’acqua. Il tutto abbinato ad altri importanti effetti come il fuoco naturale. Giochi d’acqua, fuoco naturale, musica ed innovazioni tecnologiche prese in prestito dalla cinematografia: sono questi gli ingredienti che riusciranno a strabiliare il pubblico". Come di consueto sono previsti moltissimi visitatori, che raggiungeranno il litorale al calare del sole, per cenare nei ristoranti già gremiti o ancora sotto l’ombrellone, e in attesa del conto alla rovescia fino alle 22.