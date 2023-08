Tutto chiuso (o quasi) per ferie E i turisti vagano senza meta

di Pierfrancesco Curzi

Ancona chiude per ferie a Ferragosto, confermata la regola di città non a misura di turista. Con lo scalo portuale preso d’assalto in questo lungo week-end di metà agosto, e dunque con la presenza di decine di migliaia di passeggeri e potenziali turisti, i titolari degli esercizi commerciali del capoluogo hanno deciso di rispettare le chiusure ferragostane. Già ieri, ma soprattutto oggi, molto difficile bere un caffè, comprare un pacchetto di sigarette e soprattutto fare la spesa.

Passi la giornata di festa, ma individuare in città una macelleria aperta equivale a trovare un quadrifoglio. Tutte chiuse per ferie e per settimane, in alcuni casi fino a un mese. Tutto legittimo, ci mancherebbe, in fondo Ancona proprio per la sua storia e per la sua conformazione sociale difficilmente sarà mai una città in grado di attirare turisti nel periodo estivo, grandi eventi a parte. Tornando alle serrate, nulla da dire sui negozi di abbigliamento, chiusi oggi, ma ieri in parte aperti.

Diverso il discorso dei bar, la maggior parte dei quali sono già chiusi per ferie. Per la maggior parte dei casi si tratta di chiusure lampo, 3-5 giorni e soltanto in pochi osserveranno il riposo per più di una-due settimane. Chiusure e aperture a seconda delle zone del centro. Bene piazza del Plebiscito dove ieri sembrava un normalissimo giorno feriale con tutti i locali aperti. Oggi per alcuni si replica.

Male la parte bassa dei corsi dove ieri il grosso dei bar era chiuso, se si eccettua il caffè Garibaldi e il bar Torino che però da oggi è in ferie fino a domenica. Chiusi Giuliani (ma per turno), Saracinelli, Officina 68, aperti gli street food di corso Mazzini e viuzze limitrofe. Aperta Rosa e la Piazzetta in piazza Roma (chiuso l’ex Piccadilly).

Nella parte alta di corso Garibaldi quasi tutti aperti, serrande giù per Bagolo. Corso Mazzini off limits: off la Tazza d’Oro, la pizzeria Paola e il bar di fronte, chiusi tutti i bar e i locali della galleria Dorica.

Infine piazza Cavour, con lo Chalet 4 Fontane aperto e il Barangolo chiuso solo dal 13 al 15 agosto. Tabacchi quasi tutti chiusi, quelli in corso Stramira e Mazzini, aperti quelli in corso Garibaldi. Da domani qualche riapertura, ma la città tornerà a rivivere solo dal 21 e soprattutto dal 28 agosto.