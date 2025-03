"Tutto il contorno va riqualificato"

Federica Carbini ha la trattoria che si affaccia su piazza D’Armi: "Piano San Lazzaro ha tante qualità, soprattutto le attività, qui da decenni, con gente seria che ha voglia di lavorare. Ma il contesto intorno, purtroppo, è quello che è. Hanno fatto in modo che il Piano diventasse un quartiere dimenticato. Pericoloso non direi, più di tanto, noi che ci lavoriamo conosciamo bene certi elementi, io giro tranquillamente, ma chi viene da fuori può avere una brutta impressione. E’ tutto il contorno che va riqualificato, è un rione lasciato troppo a sé stesso. E poi la sera quando siamo tutti chiusi ed è buio, dove non c’è controllo si possono anche incontrare persone non proprio raccomandabili. Il nuovo mercato? Speriamo, siamo fiduciosi, potrebbe essere la svolta. Il Piano va rivalutato come zona commerciale e va pubblicizzato".