"Tutto il fiume va messo in sicurezza"

L’affondo del Pd al sindaco dopo l’incontro con Giorgia Meloni: "Per mettere davvero in sicurezza il territorio è necessario intervenire lungo tutta l’asta fluviale". Un incontro non programmato, quello del primo cittadino con la premier, alla sola presenza del responsabile del cerimoniale del Comune, Marcello Liverani. Con Giorgia Meloni, anche il ministro Fitto. "Venerdì, la presidente del consiglio Giorgia Meloni è venuta a sorpresa nella nostra città, pare nulla di programmato, ma soltanto una visita di cortesia ai compagni di partito – sostiene il Pd in un comunicato –. Non sono stati infatti avvisati né i consiglieri comunali di opposizione, né tantomeno i sindaci dei Comuni della vallata, che avrebbero potuto dare una visione sicuramente più completa della situazione. La discussione con la presidente del consiglio ha ovviamente riguardato l’alluvione del 15 settembre 2022 e tutto ciò che ne è conseguito. L’amministrazione di Senigallia ha scelto quindi di portare Giorgia Meloni su un luogo simbolo, ponte Garibaldi, che da oltre un anno è in stato di completo abbandono. Con la passerella ciclopedonale prima e con l’abbattimento poi, ponte Garibaldi rappresenta infatti in pieno i ritardi di gestione delle amministrazioni di destra". Poi le critiche rivolte ai lavori, che riguarderebbero la zona in prossimità della città. "Speriamo che la presidente del consiglio abbia fatto aprire gli occhi al nostro sindaco – aggiunge il Pd –, ricordandogli che il fiume nasce da Arcevia e che per mettere davvero in sicurezza il territorio è necessario intervenire lungo tutta l’asta fluviale". "Siamo dunque felici che l’avvocato Massimo Olivetti, almeno in tale circostanza, si sia ricordato di essere il sindaco di questa città – la stoccata –, addirittura illustrando i lavori che si stanno facendo per mitigare il rischio idrogeologico".