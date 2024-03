Tutto il mondo in una sola impresa: "Loccioni, ecco l’Erasmus del lavoro"

Tutto il mondo in una sola impresa. Ci sono Grace e Krisha dagli Stati Uniti, Busra e Daniel dalla Germania, Kenley, Serena e Gianmarco dalla Cina, Krityanshu e Pranay dall’India, Serika e Kenta dal Giappone. Vengono accolti all’Abbazia di Sant’Urbano di Apiro, nel cuore delle Marche, culla del monachesimo benedettino. E poi la formazione nei laboratori lungo il fiume Esino ad Angeli di Rosora, l’incontro con i colleghi, la scoperta dell’ecosistema Loccioni. Hanno molto da esplorare e da imparare, molto da insegnare e da scambiare e si sono raccontati nei giorni scorsi ai 200 collaboratori del gruppo. Ritratti di italianità e marchigianità nel mondo. Sono i ragazzi appena assunti nei team Loccioni nel mondo, per sviluppare commesse in Cina, India, Stati Uniti, Germania, Corea, Giappone, Svezia, Francia, Messico, Ungheria... Dal mondo alle Marche per portare lavoro e occupazione. Una sorta di "internazionalizzazione dolce". "Una bellissima opportunità" nelle parole di giovani come Marco, Ignazio, Gianmarco, Egidio, Carlo, che sono partiti da Angeli di Rosora per un’avventura di lavoro e di vita all’estero, o come Kenta, Pranay, Daniel che dai loro Paesi di origine sono venuti in Italia, nelle Marche, hanno conosciuto Loccioni e si sono appassionati al "modello d’impresa a rete".

"E’ una sorta di Erasmus del lavoro quello che proponiamo ai giovani neolaureati e neodiplomati che entrano in impresa – spiega Claudio Loccioni, figlio del fondatore Enrico – Nei 36 mesi del percorso doc, dove completano la formazione accademica con lo sviluppo del proprio potenziale, il lavoro in squadra e la pratica sul campo, c’è anche la possibilità di periodi di lavoro all’estero per gli italiani, in Italia nelle Marche per gli stranieri". Sono diversi oramai gli studenti che vanno in Loccioni per tirocini e poi scelgono di restarci. "Sviluppare importanti progetti con Stellantis o il Gustave Roussy in Francia – spiegano dall’azienda – è motivo di orgoglio per Arnauld e Antoine arrivati dalla scuola di meccatronica Estaka vicino Parigi ed entrati nel team. Mentre per seguire i grandi progetti con Volvo o Northvolt in Svezia, ci sono Louise ed Emelie dalla Uppsala University. Intanto Michele è in Ungheria da mesi, vicino alla più grande fabbrica Audi del mondo dove Loccioni sta installando sistemi innovativi per il test dei motori a idrogeno".