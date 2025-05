Tutto pronto per i Centri estivi tra sport e momenti educativi

Il Comune di Fabriano conferma anche per l’estate 2025 l’attivazione del servizio dei Centri estivi ricreativi diurni, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il servizio è stato riattivato nel 2023.

Si svolgeranno dal 30 giugno al primo agosto alla scuola primaria "Allegretto di Nuzio" e prevedono attività sportive, laboratori, giochi e momenti educativi in un contesto sicuro e stimolante.

La partecipazione sarà organizzata per fasce d’età, con un numero massimo di 40 iscritti e moduli bisettimanali di frequenza.

È prevista la possibilità di attivare un terzo modulo, nella settimana dal 28 luglio al primo agosto, qualora le richieste risultino numericamente adeguate. Il servizio è rivolto prioritariamente ai residenti nel Comune di Fabriano e, in presenza di posti vacanti, potrà accogliere anche bambini provenienti da altri Comuni.

Le tariffe settimanali saranno differenziate in base alla situazione economica del nucleo familiare, con riduzioni previste per fratelli e sorelle iscritti e l’esenzione per le famiglie in condizione di fragilità sociale. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 15 maggio.

L’assessore alla Comunità e alla Solidarietà, Maurizio Serafini dichiara: "Continuiamo a investire in un progetto educativo che unisce inclusione, divertimento e qualità, grazie a un’organizzazione attenta e a una visione che mette al centro il benessere dei bambini e dei ragazzi."