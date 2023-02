Tutto pronto per il ritorno de "L’Carnevalon"

di Silvia Santarelli

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, oggi torna ‘L’Carnevalon’, dalle 14 carri e maschere accompagnati dalla musica percorreranno tutto il centro di velluto. E a scuola finalmente si va mascherati, ma monta la polemica per la mancata consegna dei coupon in tutte le classi. Dopo un weekend di sfilate dei carri allegorici nei comuni dell’hinterland e nelle frazioni, oggi per tutti l’appuntamento è a Senigallia, dove la festa partirà alle 14 in piazza Garibaldi: nelle scuole primarie della città sono stati distribuiti dei coupon con cui i bambini oggi potranno ricevere in piazza Garibaldi coriandoli e partecipare a giochi e truccabimbi. Un’iniziativa che ha scatenato subito la polemica perché in alcune classi, i coupon non sono mai arrivati con tanto di delusione da parte dei bambini che, senza il tagliando, non potranno partecipare alle iniziative. Tra queste ci sono diverse classi del plesso Mario Giacomelli dove oggi, molti genitori hanno optato per l’uscita anticipata per far partecipare i bambini alla festa. Stop alla mensa per il tempo pieno, mentre nessuno sconto per chi ha l’uscita fissata alle 13.40 e difficilmente riuscirebbe a partecipare alla sfilata dei carri allegorici. E dopo due anni tornano anche le feste in classe: via le mascherine, a scuola oggi si potrà andare mascherati, sempre che il costume non pregiudichi però lo svolgimento della lezione. Dalle 14.30 al via la sfilata dei carri con arrivo alle 15 in piazza Garibaldi al via alla festa con il dj set. L’allestimento degli spazi e l’organizzazione costerà al Comune mille 952 euro. Centro storico off limits alle auto: dalle 13 alle 19 divieto di sosta con rimozione coatta su via Manni, via Portici Ercolani, via Perilli, via Oberdan, via Chiostergi, via Solferino, piazza Saffi, via Testaferrata, via Cavallotti. A causa della chiusura del ponte Garibaldi, intransitabile dopo l’alluvione dello scorso 15 settembre, sarà sospesa temporaneamente la circolazione in via Cavallotti, da viale Leopardi a piazza Garibaldi, per il tempo strettamente necessario al transito dei carri allegorici che percorreranno la via nel senso opposto a quello di marcia ordinario per raggiungere la piazza Garibaldi dalla quale partirà la sfilata. Chiuso anche il tratto di via Pisacane da via Arsilli a via Armellini, lo stesso tratto, da viale Leopardi, sarà aperto ai soli residenti.