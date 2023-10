Tutto pronto per "Light". la mostra personale di Marta Mancini

Si intitola "Light", perchè "la superficie della tela è la mia luce". Lo spiega lei stessa, l’artista jesina Marta Mancini che sabato (ore 18) alle sale espositive di Palazzo Santoni a Jesi inaugurerà la sua personale inserita nella 19esima giornata del contemporaneo. "Il titolo che Marta Mancini sceglie per questa serie di lavori – spiega Marina Majolatesi che ha curato i testi – trattiene nel termine inglese la sua duplice natura di sostantivo luce e aggettivo leggero. Dopo i giorni dell’abbandono le finestre del suo studio si aprono e fanno entrare aria-luce che risveglia all’opera il grembiule verde appeso, le tele rivoltate sui telai, i pennelli, le spatole, i tubetti di colore; testimone silente l’esile chiavarina. La luce di Marta è la luce morbida dell’alba, rarefatta, lenta e attenta a ogni passaggio cromatico, a ogni più lieve sfumatura. E’ la luce della tela bianca che attende l’ombra del segno per iniziare a respirare: ecco allora verdi brumosi e umidi, pallidi rosa bisbigliati, leggeri grigi ardesia assecondare orizzontalmente la tela sino al segreto del bianco. A volte il pennello lascia una riga retta, netta, precisa come il filo teso della ragione, un contrappunto geometrico, una postilla d’ordine che acquieta lo sciamare del colore. A volte il segno di-vaga randagio, libero di sbagliare, a volte resta l’eco, l’impronta della pennellata abrasa, perché la tela è anche sudario che accoglie ciò che è sottratto, lo scarto, il rimosso e lo riscatta, lo fa ascendere alla luce, perché la luce di Marta è una luce setacciata dal buio, si nutre di desiderio e di mancanza".