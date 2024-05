Tutto rinviato di un mese. La pesca illegale nel mirino

Sembra ieri quando il mosciolo selvatico di Portonovo raggiungeva le cucine di chef stellati in Italia e nel mondo. Oggi è invece una risorsa da salvaguardare nella speranza che possa superare questo momento di difficoltà. La Regione Marche, in linea con questo concetto e in accordo con l’Alleanza delle Cooperative, che rappresenta gli operatori del settore, ha stabilito di posticipare l’inizio della raccolta del prezioso mitilo dal 15 maggio al 15 giugno. In questi giorni di attesa sono molti a chiedersi come sia al momento la situazione. "Non ci siamo ancora immersi – ha detto Mario Giacchetti della Cooperativa Pescatori di Portonovo – Attendiamo che l’Ast ci chieda di eseguire i campionamenti dell’acqua come avviene di norma prima della pesca del mosciolo ma questo sarà ovviamente qualche giorno prima del 15 giugno, giorno in cui potremo vedere come sta veramente andando la situazione".

Va ricordato che lo scorso anno la pesca del mosciolo fu chiusa in anticipo, causa poca risorsa. Una difficoltà che mise subito in allarme Slow Food che ne cura il presidio. "Abbiamo posto il problema al sindaco Daniele Silvetti – afferma Roberto Rubegni, Fiduciario della Condotta SF di Ancona e Conero – il quale ha compreso immediatamente la portata della situazione e ha costituito un tavolo di lavoro di cui fanno parte la Regione Marche, il Comune, Slow Food, l’Università Politecnica, l’Istituto Irbim-Cnr, l’Istituto Zooprofilattico, l’Amap, l’Ast, i pescatori, la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera".

Dai lavori del tavolo è emersa la necessità di individuare due aree di ricerca sperimentale al Passetto e a Portonovo, laboratori naturali in cui condurre le indagini necessarie. In accordo con i pescatori si è anche deciso di non pescare in queste aree per un anno. "Ci sono cause su cui non possiamo intervenire direttamente come quelle naturali – prosegue Rubegni – e poi ci sono quelle dell’uomo che ha sfruttato la risorsa e per le quali possiamo fare qualcosa. Servono azioni importanti e una volta valutati gli studi dell’Università si potrebbe, se necessario, anche pensare ad una sospensione della pesca per un periodo da definire".

In passato i pescatori di moscioli erano molti di più di oggi ma la risorsa non ha mai scarseggiato, fatto è che "la pesca illegale del mosciolo rappresenta un serio pericolo". "Noi siamo pronti a chiedere misure più stringenti – sottolinea Rubegni – Il Presidio in questo periodo sta soffrendo e tutta la filiera che parte dal mare, dal pescatore al consumatore e al ristoratore, deve essere consapevole del problema".

Claudio Desideri