"Tutto sul San Martino, gli altri progetti fermi"

Ex Cascamificio e complesso San Martino da riqualificare, all’attacco JesiAmo dall’opposizione. "Perché – rimarcano - non è stato deciso di lasciare nell’immobile ex Giuseppine la casa alloggio che, grazie all’eredità Cesarini, avrebbe dovuto essere realizzata, e perché si è preferito utilizzare invece parte di questi soldi per realizzare un’altra casa alloggio proprio al San Martino - divenuta una priorità assoluta e una vera battaglia di bandiera –, rendendo così possibile e fattibile, anche proprio grazie a quei soldi, l’operazione di recupero nel suo complesso? Perchè invece di correre dietro a battaglie di parte, l’amministrazione comunale non ha inserito risorse, fondi e impegnato capacità di programmazione nell’operazione ‘Cascamificio Fondazione Pergolesi Spontini’, volano di crescita per la intera città, con indubbie capacità attrattive, anche per le attività culturali?". La giunta Fiordelmondo per JesiAmo "ha agito con un’ottica miope". "Sarebbe importante sapere cosa pensa la stessa Fondazione Pergolesi Spontini della marginalità del suo ruolo, relegato a quello di un immobiliarista".