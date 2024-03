Tutto sulle storiche fontane doriche. Tra leggendari furti e decapitazioni

Nell’architettura urbana un ruolo determinante è occupato dalle fontane che da secoli disegnano gli spazi cittadini e se un tempo erano fondamentali per l’approvvigionamento dell’acqua oggi sono divenuti veri e propri simboli capaci di rappresentare una città. Da sempre le fontane pubbliche sono elementi di riqualificazione urbana, luoghi di vita sociale, emblemi in grado di coinvolgere e far provare emozioni. All’acqua che sgorga dalle fontane anconetane è stato dedicato un libro a cura di Giovanna Maria Caporaloni: "Le fonti dell’acqua. Note storiche sulle antiche fontane di Ancona". Il volume, realizzato dal Soroptimist International d’Italia club, dall’Archivio di Stato e dal Comune di Ancona nel 2008, presenta, descrive ed illustra nei minimi dettagli la storia delle fontane più antiche di Ancona partendo dalla Fonte del Calamo per raccontare poi la Fonte di San Nicola, la Fontana dei Quattro Cavalli, le Fontane di piazza del Plebiscito, e chiudere con l’antichissima Fonte del Filello. Forse la più nota e più amata è la Fonte del Calamo che gli anconetani hanno ribattezzato le Tredici Cannelle dal numero dei satiri e fauni da cui sgorga l’acqua. L’autrice del libro non tralascia alcun elemento e descrive l’origine risalente al XIV secolo sino alla progettazione cinquecentesca del Tibaldi, l’evoluzione della sua architettura e dei nomi attribuiti nel tempo, la sua progettazione, gli interventi eseguiti, le determinazioni e gli atti del Comune relativi anche alla rete idrica locale. Nulla è tralasciato come "Lo strano furto" dei rubinetti, posti in età moderna dinnanzi ai mascheroni per evitare lo spreco d’acqua, avvenuto nella notte del 24 settembre 1918 ad opera di ladri che giorni prima avevano smontato alcune panchine di piazza Cavour. In quell’occasione la notizia fu diffusa dai quotidiani locali cosa che non avvenne quando negli anni Sessanta, sempre di notte, scomparve la bocca originale della Fonte dei Decapitati in Piazza del Plebiscito. Affascinante la storia della quattrocentesca Fonte che prende il nome da un tragico evento avvenuto ad Ancona nel 1532 quando la città era nelle grinfie del terribile Cardinal Accolti che per sopprimere ogni resistenza da parte della città fece uccidere i rampolli della nobiltà anconetana ed esporre i loro corpi proprio dinnanzi a questa fontana. Queste, solo alcune delle innumerevoli notizie legate alle fonti antiche cittadine che nel libro raccontano la storia dell’acqua anconetana e con essa quella della città.

Claudio Desideri