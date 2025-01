TuttoGuida, Todari passa il testimone

TuttoGuida, Renzo Todari passa il testimone della pubblicazione che da decenni connette e valorizza il territorio di Senigallia e dintorni. A subentrare sarà la società Multimedia, inaugurando una nuova fase di crescita e innovazione per la celebre guida, che da quest’anno è disponibile anche in formato digitale. La scelta di Todari non è stata casuale, ma dettata dalla volontà di garantire a TuttoGuida un futuro capace di rispondere alle sfide contemporanee e di sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. "Ho scelto i miei ‘successori’ per la loro competenza e la visione innovativa - ha dichiarato Todari - Sono certo che sapranno portare nuova energia a questa realtà che tanto ha dato al territorio. Un grazie di cuore a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno collaborato con noi e ai nostri fedeli clienti che hanno reso possibile il successo di TuttoGuida". Anche sotto la nuova gestione, manterrà saldo il suo ruolo di "facilitatore" per le attività della zona, operando con l’obiettivo di "mappare" il territorio e di creare connessioni virtuose tra amministrazioni, cittadini, ospiti e operatori di ogni settore. La guida copre un’ampia area che include i comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Chiaravalle, Corinaldo, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli, mettendo in luce le eccellenze locali.