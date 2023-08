Ubriaca alla guida Denunciata dalla polizia

Venerdì notte in via Fornaci Comunali, gli operatori della Polizia notavano un veicolo che nel procedere urtava, con la fiancata sinistra, la fiancata posteriore destra di un’altra autovettura ferma in sosta. A seguito della collisione gli operatori intimavano l’immediato stop all’autovettura, chiedendo al guidatore di scendere. A bordo c’era una donna, di circa 40 anni, di origine dominicana, con precedenti giudiziari. La donna nello scendere dall’ autovettura barcollava ed emanava un forte alito vinoso, manifestando sintomi di uno stato psicofisico visibilmente alterato dall’ abuso di alcol. Tramite alcol test gli operatori di polizia accertavano un tasso alcolemico di 2,18 gl ed al secondo controllo di 2,36 gl. E’ stata denunciata.